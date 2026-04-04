Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Perşembe günü gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında hükümetten çekilme konusunun gündeme geldiğini ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda bu başlığın gündemden çıkarıldığını açıkladı.

Arıklı, MYK toplantısının gündem maddelerinden birinin seçimi zorlamak amacıyla hükümetten çekilme seçeneği olduğunu belirtti. Ancak bazı milletvekillerinin nisaba destek vermemesi nedeniyle 26 sayısında sıkıntı yaşandığını ifade etti.

Bu çerçevede, 2 milletvekilli Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) hükümetten çekilmesi halinde hükümetin ciddi bir nisap sorunu yaşayacağı ve erken seçim sürecinin gündeme gelebileceği değerlendirildi.

Toplantı öncesinde İstişare Kurulu’nda yapılan değerlendirmelere de değinen Arıklı, kurul üyelerinin mevcut siyasi ortamı dikkate alarak farklı bir görüş ortaya koyduğunu aktardı.

Arıklı, “Siyasallaşmış sendikaların tutum ve davranışları ortada iken, onların siyaset kurumuna açıkça meydan okuyup kendilerini devletin asıl sahibi gördükleri bu aşamada, YDP’nin hükümetten çekilmesi ve sendikaların istediğini yapar görünmesi söz konusu dahi olamaz” görüşünün benimsendiğini belirtti.

Arıklı, bu değerlendirmeler doğrultusunda hükümetten çekilme konusunun MYK gündeminden çıkarıldığını açıkladı.