Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla özellikle internet gazeteciliği ve sosyal medya etkileşimlerini eleştirdi. Arıklı, "TIK alma hastalığı"nın salgın haline geldiğini belirterek, bazı haber sitelerinin daha fazla tıklanmak uğruna haberin en çarpıcı bölümünü çarpıtarak öne çıkardığını ifade etti.

Arıklı, bu durumun maddi kazanç sağlamak amacıyla yapıldığını vurgularken, toplumda internet ve telefon kullanımının da bir “hastalık” halini aldığını savundu. Haberin tamamı okunmadan yalnızca başlığa bakılarak yorum yapıldığını söyleyen Arıklı, bu yorumların da çoğu zaman küfür ve hakaret içerdiğini belirtti.

Beyinlerde bilgi ve fikir olmadığında küfrün düşüncenin yerini aldığını ifade eden Arıklı, “İçinde fikir ve bilgi olmayan beyin sadece et yığınından ibaret kalıyor” dedi. Kendi hakkında yapılan bazı haberlerin altına yazılan hakaret ve küfür içerikli yorumlara da değinen Arıklı, bu kişilere bu gözle baktığını söyledi.