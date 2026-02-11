Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erhürman’a New York ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven, Diplomasi ve Dışilişkiler Danışmanı İpek Borman ve Basın Sorumlusu Tünay Mertekçi eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün New York'ta saat 19.15'te (New York saatiyle 12.15'te) bir araya gelecek.

