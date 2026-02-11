Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İstanbul’da bugün ve yarın düzenlenecek olan 2. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ulaştırma Bakanları Konferansı’na katılıyor.

Konferans için dün akşam İstanbul’a giden Bakan Arıklı, konferans çerçevesinde teşkilat üyesi ülkelerin ulaştırma bakanlarının katılacağı oturumda konuşma yapacak.

Konferansın temel amacı, üye ülkeler arasındaki bölgesel bağlantısallığı artırmak ve ulaştırma altyapısını modernize ederek ekonomik entegrasyonu desteklemek olduğu belirtilirken, Bakan Arıklı da konuşmasında üye ülkeleri KKTC ile işbirliğine davet edecek.

Toplantı sonucunda, üye ülkelerin ulaştırma alanındaki gelecek vizyonunu şekillendirecek bir bildiri yayınlanması ve somut projeler için bir yol haritası belirlenmesi hedefleniyor.