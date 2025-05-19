Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün Kimliksizler Derneği’nin yapmış olduğu eyleme sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile destek belirtti.

Tufan Erhürman, “Ebeveynlerinden biri "Kıbrıs Cumhuriyeti" yurttaşı olan çocuklarımızın (kamuoyunda sıklıkla söylendiği şekliyle "karma evlilikler"den doğan çocuklarımızın) insan hakları için bugün "Kimliksizler Derneği" tarafından güneyde bir toplu başvuru yapıldı/eylem düzenlendi. Bir ay kadar önce, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda vereceği karara "tamamen saygı gösterileceğini" belirtti Sn. Hristodulidis” ifadelerini kullandı.

“Çocukların hakları konusunda, kimin kiminle evlendiğinin, hatta nerede evlendiğinin belirleyici olmasının yarattığı ayrımcılığı anlamak için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını beklemek gerekmiyor tabii ki!” diyen Erhürman, açıklamasına şöyle devam etti:

"Avrupa değerleri", "ilkeler", "insan hakları"... Nalıncı keseri gibi hep kendine yontma hali... Bu tarafta gördüğümüzde de karşı çıkacağız, o tarafta gördüğümüzde de. Ama Rum Yönetimi'nin çocuklara bedel ödetmeye kalkması da, AB'nin bu konudaki suskunluğu da hiçbir koşulda kabul edilemez.

Bu haklı mücadelede sonuna kadar çocuklarımızın ve ailelerimizin yanındayız, yanında olacağız. Bugün de, yarın da...”