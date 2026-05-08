Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Lider Nikos Hristodulidis görüşmesi tamamlandı. Baş başa, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi’nin ara bölgedeki konutunda gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıslı Rum Lider Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu, görüşmenin verimli ve olumlu olduğunu kaydetti.

Erhürman, iki halkın günlük hayatını kolaylaştıracak ve karşılıklı iletişimi artıracak konularda liderlerin çözüm üretme kapasitesine sahip olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.

Yeni geçiş noktaları konusunun önemine işaret eden Erhürman, bu başlığın zaman içerisinde sembolik bir değer de kazandığını belirterek, burada sağlanacak ilerlemenin sürecin önünü açabilecek nitelikte olduğunu ifade etti, "Yeni geçiş noktalarının açılması meselesinde arzu ettiğimiz noktaya gelemedik, onun dışındaki noktalarda belli adımları atar noktasındayız" dedi.

Görüşmede, daha önce masaya koydukları öneriler arasında yer alan bazı konularda ilerleme sağlandığını kaydeden Erhürman, ilk olarak sivil toplumun sürece daha aktif katılımını sağlayacak danışma mekanizması konusunda ortak karar alındığını açıkladı.

Bu konuda görevlendirilecek kişilerin birlikte çalışma başlatacağını belirten Erhürman, sürecin teknik komiteler çerçevesinde yürütüleceğini ve sivil toplumun çözüm sürecine daha etkin katılımını sağlayacak bir yapı oluşturulacağını söyledi.

Erhürman, dini ayinler konusunda yaşanan sorunların da toplantıda ele alındığını ifade etti.

Özellikle Hala Sultan Tekkesi’ndeki ayinler ile kuzeydeki kilise ve manastırlarda gerçekleştirilen ibadetlerde zaman zaman sıkıntılar yaşandığını belirten Erhürman, bu sorunların her seferinde yeniden tartışılmaması adına altı aylık programlar hazırlanmasını önerdiklerini söyledi.

Bu programlar sayesinde olası sorunların ibadet günü gelmeden önce ele alınabileceğini ve ortak çözümler üretilebileceğini ifade eden Erhürman, Hristodulidis’in öneriyi kabul ettiğini açıkladı.

Şap hastalığı konusunun da görüşmede gündeme geldiğini kaydeden Erhürman, Güney Kıbrıs'ta sorunun daha yoğun yaşandığını ancak ülkemizde de dikkatle takip edildiğini belirtti.

Kuzey ve güneyde üreticilerin aynı koşullara sahip olmadığını vurgulayan Erhürman, buna rağmen Sağlık Teknik Komitesi ve Veterinerler Komitesi düzeyinde koordinasyon çalışmalarının sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman ayrıca, daha önce sundukları güven yaratıcı önlemler paketi içerisinde yer alan PDO/PGI yani coğrafi işaretli ürünler konusunda da yeni bir adım atıldığını açıkladı.

Ekonomi ve Ticaret Teknik Komitesi altında kurulacak alt komitenin başta hellim olmak üzere coğrafi işaretli ürünlerle ilgili çalışacağını belirten Erhürman, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum üyelerin birlikte çalışma yürütmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Tüm bu başlıkların küçük gibi görülebileceğini ancak toplumlar arası iletişim ve güvenin artırılması açısından önemli olduğunu vurgulayan Erhürman, teknik komitelerin etkinliğinin artırılmasının günlük yaşamı doğrudan etkileyen sonuçlar yaratabileceğini söyledi.

“15’TEN FAZLA KİŞİNİN TÜRKİYE'YE GİRİŞ YASAĞI KALDIRILDI”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye’ye girişte tahdidi bulunan bazı kişilere ilişkin yeni bir gelişme yaşandığını açıkladı.

Erhürman, birkaç gün önce belli sayıda kişinin Türkiye giriş tahditlerinin kaldırıldığını belirterek, durumu ilgili kişilere tek tek bildirdiğini söyledi.

Tahditleri kaldırılan kişi sayısının 15’in üzerinde olduğunu ifade eden Erhürman, konuyla ilgili girişim ve çalışmaların süreceğini kaydetti.

“Birkaç gün önce bir gelişme yaşandı. Belli sayıda Türkiye giriş konusunda tahdidi olan arkadaşımızın tahditleri kalktı. Ben de onlara tek tek bunu bildirdim” diyen Erhürman, bu konuda yürütülen temasların devam edeceğini vurguladı.