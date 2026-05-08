Başkan Kırok, bölgede içme suyu hatlarının tamamen yenilendiğini belirterek, altyapı çalışmalarının ardından bugün itibarıyla asfaltlama çalışmalarına geçildiğini ifade etti.
Yapılan çalışmaların uzun yıllar bölge halkına hizmet edeceğini vurgulayan Kırok, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Karaağaç köyümüzde, içme suyu hatlarının tamamen yenilenmesinin ardından altyapı çalışmalarını tamamlayarak bugün itibarıyla asfaltlama çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Bölgemize uzun yıllar hizmet edecek bu çalışmaların halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Vaat etmedik, söz verdik…”
Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin bölgede altyapı ve yol yenileme çalışmalarını etaplar halinde sürdürdüğü belirtildi.