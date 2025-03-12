Erhürman’a Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik etti. Kıbrıs Türk Kültür Derneği üyeleriyle Kıbrıs sorunu ve iç meseleler hakkında konuşan Erhürman, CTP’nin müzakere metodolojisine ilişkin önerilerini de paylaşma fırsatı buldu. Dernek üyeleriyle birlikte yemek yiyen Erhürman, toplantının sonunda hediye takdiminde bulundu.



Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Tolga Ünsaldı, yaptığı açılış konuşmasında, “Tufan Erhürman’ı ağırlamanın keyfi ve gururu içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise yaptığı konuşmada, “Ülke, bizim ülkemiz olmaktan çıkıyor. Demografik yapı plansız bir şekilde değişiyor” dedi. Kıbrıs Türk halkının yetişmiş insan kaynağına vurgu yapan Tufan Erhürman, “Bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.



“Demografik yapı plansız bir şekilde değişiyor”

Konuşmasında Kıbrıs’ta pandemi sonrası yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Erhürman, özellikle inşaat sektöründe ciddi bir hareketlenme yaşandığını belirtti. Bazı ülkelerden yoğun bir nüfus akışı olduğunu vurgulayan Erhürman, bu akışın belli bir noktadan sonra kontrolsüz hale geldiğini ifade etti.



“Belli bölgelerde çok ciddi demografik değişimler yaşanmaya başladı. Gaziveren’in nüfusu yaklaşık 800 civarında, ancak oraya yapılan tüm daireler dolarsa 30 bin kişilik bir nüfus artışı olacak. Lefke’nin toplam nüfusu 12 bin” diye konuştu.



Bu nüfus artışının ülkenin altyapısını zorladığını belirten Erhürman, “Trafik, kanalizasyon, su ve enerji bakımından başa çıkabileceğimiz bir durum değil” dedi.



Sürekli uyarılarda bulunduklarını belirten Erhürman, nüfus sayımının ve ardından nüfus planlamasının aciliyetine dikkat çekti. Üçüncü ülkelerden yoğun bir nüfus akışı yaşandığını yineleyen Erhürman, “Ülke, bizim ülkemiz olmaktan çıkıyor. Demografik yapı plansız bir şekilde değişiyor. Hepimizi polis yapsalar bile başa çıkamayacağımız bir noktaya doğru gidiyoruz” ifadelerini kullandı.



Ekonomik sorunlara da değinen Erhürman, “Euro 40 TL olmasına rağmen güney daha ucuz durumda. Korkunç bir ekonomi yönetimsizliği var. Ekonomideki durum parlak değil. Kamu hastaneleri bu yükü kaldıramıyor” dedi.