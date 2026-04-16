Antalya’da düzenlenecek forum kapsamında Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, birçok görüşme gerçekleştirmesi ve görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın forum öncesinde İstanbul’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Forum, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 17-19 Nisan 2026 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ve beraberindeki heyetle birlikte, teması “Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Başetmek” olarak belirlenen foruma katılacak.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Türkiye’ye gidiyor.

