Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bir oto galerideki kurşunlama olayıyla ilgili zanlı olarak yakalanan ve mahkeme huzurunda “annemi aramak istiyorum” diyen 17 yaşında bir genç/bir çocuk ve bunun arkasında ciddi bir suç organizasyonu var” dedi.

“Ülkemizde sürekli tehdit alan çok sayıda insan/işletme var” açıklamasını yapan Erhürman, şöyle devam etti:

“Zanlı kısa sürede yakalandı. Polis Teşkilatımızı kutluyorum. İki yaralı insanımız var. Bir kez daha acil şifalar diliyorum. Bir de hepimizin kafasında asılı duran sorular var tabii… Suç işlemek amacıyla ülkemize gelenlerin girişlerinin neden engellenemediğine, kullandıkları silahların ülkeye nasıl girdiğine, bu konulardaki zaafların neden giderilemediğine ve ilgili başka pek çok konuya dair sorular. Bu ülkede güvenlik endişesi taşımadan yaşama hakkımız var. Bu sorulara bir an önce yanıt üretmek ve gerekeni yapmak yükümlülüğü altındayız.”

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Cumhuriyet Güvenlik Kurulu ikinci toplantısını tek gündemle, bu konuyla ilgili olarak gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı.