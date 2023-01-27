Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne tepki göstermek amacıyla 31 Ocak Salı günü yapılacak olan eyleme dikkat çekti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “İktidar partilerine mensup üç milletvekili, üstelik kimisi metni tam olarak okumadan, 1960'ta kurulan bir kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun yasasında değişiklik önerisi veriyor” dedi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin buna karşı eylem kararı almasına işaret eden Erhürman, “Bu halkın kurumsal yapısını korumak, bu ülkede yetişmiş insanlar, mühendisler, mimarlar vardır demek için...” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Evet bu ülkede mimarlar, mühendisler vardır... Bu ülkenin on yıllardır dimdik ayakta duran kurumları vardır. Bu halk vardır... Yok sayamazsınız!” açıklamasını yaptı.