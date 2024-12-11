GÜNDEM ÖZEL

Devam eden bütçe görüşmeleriyle ilgili konuşan Erhürman, bütçe görüşmelerinde hükümetin ortaya koyduğu projelerin ve maliyetlerinin görüşülmesi gerektiğini belirterek, ‘bizde yeni proje yok. Hükümetin ortaya koyduğu bir plan yok’ diye konuştu.

“SİZ HÜKÜMETTEN GİDERSENİZ, SAVAŞA MI GİRECEĞİZ?”

CTP’nin Meclis tarafından reddedilen erken seçim önergesiyle ilgili de konuşan Erhürman, Başbakan Üstel’in buna verdiği cevabı eleştirdi. Üstel’in savaşları gerekçe göstererek, erken seçim istemediklerini belirttiğini söyleyen Erhürman, ‘siz hükümetten giderseniz, savaşa mı gireceğiz?’ diye sordu.

Alkollü mama skandalı, eğitimdeki sorunlar ve plansızlık, ekonomide inşaat sektörünün çökmesi, turizmde casino turizmi dışında bir turizm kalmaması ve yüksek öğretimin bitme noktasına geldiğini anlatan Erhürman, tüm bu sorunlar varken, ‘karşımızda uzatmaları oynayan bir yapı var’ diye konuştu.

Tüm bu sebepler yüzünden bütçe görüşmelerinin olması gerektiği gibi gitmediğini belirten Erhürman, verilerin olduğunu ama ileriye dönük bir çalışma olmadığını vurguladı.

“NÜFUSU BİLMEDEN NASIL KALKINMA PLANI YAPACAKSINIZ?”

Ülke nüfusunun bilinmemesiyle ilgili de konuşan Erhürman, ‘projeksiyon nüfus açıklanıyor. Bu rakama inanan biri var mı? Ya da Kasım ayı pahalılığı yüzde 0,78 buna inanan var mı? Ülkede çıkan rakamlara güvenemiyoruz. Projeksiyon nüfus deniyor ama sokakta yürürken zaten bunun yanlış olduğunu görüyorsunuz’ diye konuştu.

“HÜKÜMET DE MAÇIN BİTTİĞİNİN FARKINDA”

“Ben nüfusu bilmiyorum, önümde bir plan yok. Bu ülkeye kaç kişi gelecek, ev alacak ya da öğrenci gelecek? Nüfus bilinmiyorken nasıl Kalkınma Planı yapacaksın? Kaç öğretmene, kaç okula ihtiyacımız var? Siz bu ülkenin seneye ne kadar patatese ihtiyacı olduğunu bilmiyorsun, çünkü nüfusu bilmiyorsun. Umursamaz ve gailesiz bir şekilde koltuklarda oturuyorlar. Bırakın 5 seneyi planlamayı 3 ay sonrasını planlayamıyorlar. Kendileri yönetme iddiasından vazgeçtiler. Maçın bittiğinin onlar da farkında.”

“ERKEN SEÇİM 2027 YILINDAN ÖNCE OLACAK”

Ülkede düzgün giden tek bir şey olmadığını savunan Erhürman, ülkenin cenazesinin kaldırıldığını belirterek, ‘bir an önce halka gitmek lazım. Kendi iradeleri dışında oradalar’ diye konuştu.

Seçimin 2027 yılından önce kesin yapılacağını söyleyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden dolayı strateji yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

‘Memleket artık gitti. Gençlerin, halkın durumu ortada. İnsanların göç duygusu besleniyor. Pandemiden sonra nüfus konusunda ciddi patlama yaşadık. 2020 dönüm noktasıdır ama biz bunu yakalayamadık. Ülkede uyuşturucu kullanımı aldı başını gidiyor, tütün kullanımı çocuklara kadar indi. Ne yaptınız gençler için? Geleceğimiz gençler, kötü alışkanlıklardan korumak için ne yaptın? Gençlik Dairesi var. Ne yaptınız?”

“NE VARSA YÜZLERİNE GÖZLERİNE BULAŞTIRDILAR”

Limanların özelleştirilmesiyle ilgili de konuşan Erhürman, elleşleme için ihaleye çıkıldığını ve ihaleye KKTC şirketlerinin girebileceğini ardından bu ihalenin iptal edilip yabancı şirketlerin de dahil edildiği yeni bir ihale düzenlendiğini anlattı. Bunun altında başka şeyler aradıklarını ve bu düzende bunu düşünmelerinin normal olduğunu belirten Erhürman, ‘belli ki birileri sizden rica etti siz de yabancı ülkeleri dahil ettiniz’ diye konuştu. Gazimağusa’da elleşleme, Girne’ de ise tamamen özelleştirme yapılmasının planlandığını belirten Erhürman, ‘ne varsa yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. İhaleyi bile 5 kez 6 kez değiştirdiler. Her ihaleleri Rekabet Kurulu’ndan dönüyor. Şimdi bana erken seçime gitmemek için bir sebep söyleyin, savaşlar dışında” diye konuştu.

“ZİYA ÖZTÜRKLER NEDEN CEVDET YILMAZ ADAYA GELDİKTEN SONRA SEÇİLDİ?”

Meclis Başkanlığı seçimlerine değinen Erhürman, Ziya Öztürkler’in 5 turda seçilemediğini hatırlatarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 15 Kasım kutlamaları için adaya geldikten sonra nasıl seçildiğini sordu. “Herkes bunları konuşuyor” diyen Erhürman, CTP’den de Ziya Öztürklere kabul oyu çıkmadığını vurguladı.

“BU ÜLKE EKONOMİK AÇIDAN 2025’TE KABUSU YAŞAYACAK”

2025’te tasarruf tedbirleri alınacağının açıklandığı ve bunu nasıl değerlendirdiği de sorulan Erhürman, şunları söyledi:

“Önce izaz ikramlara bakın. İzaz ikramlar için öngörüler çok üst noktalarda. Ama tasarruf dendiğinde akla ilk gelen dişten kesmektir. Siz izaz ikramlarda ön görülerin de üstüne çıktınız, tasarruf nerde? Bırakın tasarrufu yapamıyorsunuz, gelirler kısmına bakın. Vergide bir şeyler yapılması lazım. İnşaat sektörü çöküşe geçti, ciddi gelir kaybı var. Turizmde ilerleme yok, sadece casino turizmi var. Bunun dışında ülkeye turist gelmiyor. Güney’de içtiğiniz kahve buradan daha ucuz? Kim neden gelsin bu ülkeye? Demek ki oradan da gelir gelmeyecek. Üniversiteler kalite standartlarına takıldı, oradan da gelir düştü. Ekonomi Güney’e kaydı, kaybettin. Nereden para gelecek? Türkiye bize Güney’de harcamamız için para vermeyecek. Peki nasıl dönecek bu teker? Hiçbirinin hesabı kitabı yok. Tasarrufu bir kenara bırakın, gelirlere bakın bu memleket 2025 yılında kâbusu yaşayacak.”

“ADANIN ORTAK SAHİBİ OLUNMASI GEREKİYOR”

İngiltere Başbakanının Güney Kıbrıs ziyareti ve ara bölgede liderlerin de katıldığı Yeni Yıl resepsiyonunu değerlendiren Erhürman, bu resepsiyonun her yıl gerçekleşen rutin bir şey olduğunu kaydetti. Esas Hristodulidis’in Beyaz Saray’a davet edilmesini ve İngiliz Başbakanın Güney ziyaretinin konuşulması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Güney Kıbrıs NATO’ya girmekten bahsediyor, Rum Lider Trump’la, İngiliz Başbakanla görüşüyor. ABD yıllar sonra Güney’e silah ambargosunu kaldırıyor, silah yığıyor, Güney ABD üssü oluyor. Peki biz ne yapıyoruz? Hiçbir şey’ dedi. “Hem iki devlet istiyorsunuz hem de her şeyde hakkımız olsun istiyorsunuz” diyen Erhürman, adanın ortak sahibinin olunması gerektiğini vurguladı. ‘Rum Lider NATO başvurusu ile ABD ile ittifakını güçlendirmeye çalışıyor, yoksa o da NATO’ya üye olamayacağını biliyor’ diyen Erhürman, Rum liderin bizleri ABD ile karşı karşıya getirme amacında olduğuna inandığını söyledi.