Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun bugün Tufan Erhürman’ın politikalarına yönelik eleştirilerde bulunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erhürman’dan yanıt geldi.

Ertuğruloğlu’nun açıklamalarını dinlediğini belirten ifade eden Erhürman, siyasette ciddiyet ve nezaketin esas olması gerektiğini vurguladı.

Erhürman'ın açıkalaması şöyle:

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu'nun açıklamalarını dinledim.

Siyasette ciddiyetin ve nezaketin önemli olduğunu düşünürüm her zaman.

Ciddiyetle (hele de hep sözü edilen devlet ciddiyetiyle) ve nezaketle bağdaşmayan açıklamalara yanıt vermekten vazgeçeli çok oldu!