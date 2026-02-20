"Sayın Ertuğruloğlu’na herhangi bir şeyi anlatabilmek neredeyse imkansız” diyen Akansoy Cumhurbaşkanlığı makamının belirli bir siyasi çizgiye uymasının beklenmesinin demokratik teamüllerle bağdaşmadığını savundu.

Akansoy'un açıklaması şöyle:

Sayın Ertuğruloğlu’na herhangi bir şeyi anlatabilmek neredeyse imkansız.

Cumhurbaşkanlığı makamının kendi çizgisine uymasını, ayrılıkçı bir siyaseti savunmasını ve kendi söylediklerini tekrar etmesini bekliyor. Bu yaklaşım başlı başına sorunlu; hem demokratik teamüllerle bağdaşmıyor hem de siyaset kurumunun doğasına aykırı.

Eğer Kıbrıs meselesinde oluşan yeni siyasal merkeze ayak uyduramıyorsanız, yapılacak şey nettir: Buyurun, görevi bırakın; kriz de gerilim de ortadan kalksın.

Daha üç ay önce halkın yüzde 63 oyuyla seçilmiş bir kişiye, onun temsil ettiği düşünceye ve açık biçimde tecelli etmiş halk iradesine saygı göstermeden “diyalog” çağrısı yapmak, diyalog değil; bir dayatmanın üzerini örtmeye çalışmaktır. Bu, uzlaşı arayışı değil, pazarlık zemini yaratma çabasıdır.

Diyalog, karşılıklı saygı gerektirir Tahsin Bey.

En başta da halka saygı !