Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin eğitimle ilgili aldığı "Okullarda başörtüsü düzenlemesi" kararına sert tepki göstererek, böyle bir düzenlemenin laik eğitim ve özgürlükler konusunda toplumu ayrıştıracağını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erhürman, alınan kararın sürecini eleştirdi.

Erhürman, "Böylesine tartışmaya açık bir düzenlemeyi gündeme alıyorsanız, bunu etraflıca değerlendirir, yetkili kurulları toplar ve özellikle uzmanlarla istişare etmeden hareket etmezsiniz" ifadelerini kullandı. Eğitim sisteminin zaten büyük sorunlarla boğuştuğunu vurgulayan Erhürman, bu kararın öğrencilere, öğretmenlere ve okul idarelerine yeni sıkıntılar eklediğini söyledi.

Çocukların bu tartışmalardan olumsuz etkileneceğini belirten Erhürman, "Konumuz çocuklarımızdır ve bu konuda sorumlulukla hareket etmek zorundayız" dedi.

Hükümete çağrıda bulunan Erhürman, yetkili kurulların bir an önce toplanarak, uzman görüşleri doğrultusunda laikliği, özgürlükleri ve çocuk haklarını bir arada değerlendiren bir çözüm üretmesini istedi.

Toplumu kutuplaştıracak her türlü adıma karşı duracaklarını vurgulayan Erhürman, "Kim ne için ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bu ülkede insanlarımızın ve özellikle çocuklarımızın cepheleştirilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.