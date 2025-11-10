Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sadece Türk halkının değil, tüm dünyaya ışık tuttuğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, liderliğin yalnızca hizmet ve eserlerle ölçülemeyeceğini belirterek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘büyük lider’ dememizin nedeni, yalnızca bir ulusun kaderini değiştirmesi değil, düşünceleri ve eylemleriyle tüm dünyaya ışık tutmuş olmasıdır” dedi.

Atatürk’ün fikirlerinin evrensel olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Atatürk’ün ışığı, sadece geçmişte değil, bugün ve gelecekte de yol göstermeye devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Kurtuluş Savaşı’nın yarattığı etkinin Kıbrıs Türk halkını da etkilediğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde Atatürk’ün varlığının, düşüncelerinin ve ışığının yaşamsal önemi olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erhürman, “O düşünceler olmasaydı, bu mücadele aynı güçle verilebilir miydi, bilinmez. Ancak Atatürk’ün açtığı yol, halkımıza her zaman umut olmuştur” dedi.

Atatürk’ün gençlere ve çocuklara duyduğu güveni hatırlatan Cumhurbaşkanı Erhürman, onların bilim ve sanatla yetiştirilmesinin önemine vurgu yaparak şöyle konuştu:

“Atatürk, geleceği gençlere emanet etmiştir. Bizlere düşen görev, bu emaneti hakkıyla taşımak; çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimin ve sanatın ışığında yetiştirmektir. Bu, bize yüklenmiş bir sorumluluktur.”

Cumhurbaşkanı Erhürman, Atatürk’ün 1933 yılında söylediği “Yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz” sözünü hatırlatarak, bu anlayışın bugün de geçerliliğini koruduğunu belirtti.

“Atatürk’ün, Cumhuriyet’in onuncu yılında dahi ‘yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz’ diyerek sürekli ilerlemenin gerekliliğini vurguladığını aktaran Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bugün bizler de aynı kararlılıkla, daha çok çalışmak ve daha büyük işler başarmak zorundayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’ndan alıntı yaparak, “Atatürk bize bir yol çizmiştir: Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni ülkeleri seviyesine çıkaracağız; milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız; milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız,” sözlerini hatırlattı.

Bu sözlerin bugün de yol gösterici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

Atatürk’ün çizdiği yolu kat etmek bizim için çok daha fazla çalışmayı gerektirir. Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak bir kültür yaratmak, halkımızı refah içinde yaşatmak ve ülkemizi en medeni ülkeler arasına taşımak hepimizin görevidir.



KKTC Cumhurbaşkanı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda söz veriyorum; çok çalışacağız, hedeflere ulaşmak için gecemizi gündüzümüze katacağız.