Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile KOP Başkanı Yorgos Koumas’ın görüşmesine işaret ederek “Çocuklarımız kaç nesildir sporda da, başka pek çok alanda da dünyaya açılamamanın, dünyayla buluşamamanın bedelini ağır biçimde ödüyorlar” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

“Türkiye Futbol Federasyonu'nun girişimleri sonucunda UEFA, Londra ve Brüksel'den sonra üçüncü dış merkezi olarak İstanbul Temsilciliği'ni Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açtı.

Önemli bir olay ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlı olmasını dilerim.

Törende bugünkü statü gereği Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı Sn. Yorgos Koumas da yer aldı. Siyasette, sporda, bilimde, her alanda diplomasi ve diyalog iyidir. Elbette Türkiye Cumhuriyeti daha önceki pek çok organizasyonda olduğu gibi uluslararası kuruluşların statülerinin gereğini yerine getirecektir.

Bizler açısından mesele bu değildir. Bizler açısından mesele, bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biri olmamıza karşın dünyada yokmuşuz gibi muamele görmemizdir.

"Bugünkü koşullar" devam ettiği müddetçe AB'de de, Türk Devletleri Teşkilatı'nda da, UEFA'da da, başka uluslararası kuruluşlar nezdinde de durumumuzun değişmeyeceğini, dost ve kardeş ülkeler dahil, tüm devletlerin uluslararası kuruluşların statülerine uymak zorunda olacağını, bizimle kuracakları her türlü ilişkide sorunlar yaşayacaklarını deneyimlerimizden biliyoruz.

Onun içindir ki hedefimiz, "bugünkü koşullar"ın bir an önce değişmesi, sorunun bir an önce çözülmesidir. Çocuklarımız kaç nesildir sporda da, başka pek çok alanda da dünyaya açılamamanın, dünyayla buluşamamanın bedelini ağır biçimde ödüyorlar. Biz burada nesiller kaybediyoruz. Dünya çapında yeteneğe sahip çocuklarımızın kendilerini gerçekleştirme olanaklarını kaybetmelerinin acısını yaşıyoruz.

Biz bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biriyiz, Kıbrıs Rum halkıyla eşit haklara sahibiz ve eşitlikten kaynaklanan haklarımızı bir an önce elde etmemizin tek yolunun siyasi eşitliğimizi tamamen sağlayan bir çözüm, çözüme ulaşılana kadarki dönemde de halkımızın çözüm iradesi olduğunun bilincindeyiz.

Biz "çözüm" dediğimizde bize burun kıvıranlar, hatta burun kıvırmanın ötesine geçip halkımıza hakaretler yağdıranlar, “çözümsüzlük çözümdür” politikasını ambalajlayıp “yeni çözüm modeli” olarak önümüze koyanlar bunları ne kadar biliyorlar ya da umursuyorlar bilmiyorum.

Ama biz biliyoruz, umursuyoruz ve bunun gailesini çekiyoruz. 65 yaşın üstündeki insanlarımızın "biz bu mücadeleyi çocuklarımız, torunlarımız bunları yaşasın diye mi verdik" diye sorduklarını duyuyoruz ve çocuklarımızın ödediği ağır bedelin acısını çekiyoruz.

Onun için bir an önce siyasi eşitliğimizin sağlanacağı, haklarımızın korunacağı ve bizi dünyayla buluşturacak bir çözüm istiyoruz, bunun için çalışıyoruz ve çalışmaktan da hiç vazgeçmeyeceğiz. Neden çözüm istediğimizi samimiyetle öğrenmek isteyen varsa, bu halka hakaret etmeyi bırakmaları koşuluyla herkese de anlatmaya hazırız.