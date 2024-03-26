Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada özel okul ücretlerine dikkat çekti.

CTP Lideri Erhürman, "Özel okul ücretleri açıklanmaya başladı. Can yakıyor! Kamu okullarında okuyup özel ders alan çocuklarımızın ailelerinin ödedikleri ücretler de öyle. Hatta özel okulda okuyup özel ders de alan çocuklarımız var. Bir de tabii kamu okullarında okuyup meşhur "tam gün eğitim sistemi"nde öğle arasında bir sandviç alacak parası olmayan çocuklarımız... Eğitim "kamu hizmeti"! Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerden kılını kıpırdatmaya niyeti olan var mı?!" ifadelerini kullandı.