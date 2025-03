Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

“Daha dün, Meclis'te, Başbakanlığın çağrısı üzerine, Meclis'te yer alan parti temsilcilerinin, sendikaların ve Barolar Birliği'nin davetli olduğu bir toplantı gerçekleştirildi.

Yer yer gerilimler olsa da, tüm ilgililerin birbirlerinin görüşlerini bütünlüklü biçimde dinleme fırsatı bulmasını sağladı.

Toplantı sonrasında Sn. Üstel açıklama yaptı ve "çocuklarımızı ayrıştırmama adına, toplumu germeme adına bu konuları istişare ederek çözüm yollarını arıyoruz" dedi.

Bu arada tüzük geri çekilmiş, yani tüzük değişikliğinin öncesindeki duruma geri dönülmüştü. Dolayısıyla bugün yaşananların yaşanma ihtimali vardı ve bu öngörü de dikkate alınarak bu sürecin yönetilmesi gerekirdi.

Anlıyoruz ki Bakanlık yetkililerinin süreci yönetmekten anladığı bugün yaşanılanları yaşatmak ve okul müdürünün rahatsızlanmasına varacak bir yaklaşımla "müdahil olmak" oldu.

Bu yönetmek değil yönetmemektir. Ama bundan ibaret de değildir. Bu ister bile isteye, isterse basiretsizlik neticesinde, öğretmenle çocukları ve velileri karşı karşıya getirme, yalnızca bir çocuğumuzu değil, olayla ilgisi dahi olmayan tüm çocuklarımızı perişan etme ve toplumu bölme, parçalama, eğitimde yaratılan bunca sorun çözümsüz dururken, olmayan bir gündemi eğitimin temel gündemi haline getirmedir.

Bu ülkede bunca yıldır yürürlükte olan bir mevzuat ve o mevzuat çerçevesinde yürütülen bir uygulama vardır. Bu uygulama çerçevesinde İlahiyat Koleji'nde başörtülü olarak öğrenim gören çocuklarımızın olduğu da bilinmektedir. Dolayısıyla ortada yaratılabilecek ve sunulabilecek bir alternatif vardır. Mesele süreci yönetebilmek veya yönetmek istemektir.

Asında mesele nüfustan eğitime, sağlığa, ekonomiye, trafiğe kadar pek çok konuda sorunlarla boğuşmak zorunda bırakılan toplumun bölünerek parçalanarak daha da erozyona uğratılmasının gailesini çekip çekmeme meselesidir.

Demokraside yöntem bellidir. Yönetirsiniz veya gidersiniz. Fiilen bittiği, her olayda, her "icraat"ında bir kez daha açıkça görülen bu "hükumet"in, bittiğini ilan edecek iradeye bile sahip olmamasıdır bütün bunların sebebi.

Uzatmaları oynuyorlar ve bu uzatmalar bu topluma çok pahalıya mal oluyor. Daha fazla sorun yaratmayın, sorunlara sorun eklemekten vazgeçin ve gidin. Siz gidene kadar bu toplumun rahat bir nefes alamayacağı artık çok açık.

Eğitimde günübirlik, uzmanların, öğretmenlerin katılımıyla oluşturulmayan, temeli bilim olmayan her türlü yaklaşımın karşısındayız. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve eğitimde bilim temelli yaklaşımların sonuna kadar yanındayız ve olmaya devam edeceğiz.”