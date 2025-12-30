Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, futbol, basketbol, voleybol ve hentbol federasyonları ile Milli Olimpiyat Komitesi başkanlarıyla bir araya geldiklerini açıkladı.

Erhürman, federasyon başkanlarıyla gruplar halinde görüşmelere devam edeceklerini belirterek, amaçlarının sporcuların dünyayla buluşması için yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve bu çalışmaları ileriye taşımak olduğunu ifade etti.

2026 yılının, sporcuların önünün açılmasına yönelik çalışmaların yoğunlaşmaya başladığı bir yıl olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erhürman, spor alanında ortak akıl ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.