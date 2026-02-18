BRT’de yayınlanan Gündem 12 programına toplantı öncesinde açıklamada bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, taraflarla bugün yapılacak görüşmede önemli bir aşamaya gelineceğini söyledi.

Ek protokol konusunda bir sürece ihtiyaç duyulduğunu belirten Arıklı, “Ek protokol ile ilgili açılım dediğimiz süreci geçen haftadan itibaren başlattık. Türk Telekom bunun için burada. Paydaşlar da burada. Bu toplantıya özellikle Maliye Bakanı’nı da davet ettik. Çünkü konu önemli ölçüde onu da ilgilendiriyor. Yapılacak yeni açılımlarda onun fikirleri çok çok önemlidir” dedi.

Bugünkü Bakanlar Kurulu’nda Fiber Optik Protokolü ile ilgili gelinen durum hakkında Maliye Bakanı ile birlikte bilgi vereceklerini kaydeden Arıklı, “Aramızda çok ciddi bir sıkıntının kalmadığını düşünüyorum. Büyük oranda anlaşacağız. Ama herkesin bilmesi gereken şey; hiç kimse yüzde yüz kazançlı olmayacak. Herkes birazcık geri çekilecek ve uzlaşılacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BRT