Hastanelerdeki ilgili birimlerin doluluk oranlarının dün yüzde 85-90’a ulaştığını yazan Fileleftheros, Lefkoşa (Rum) Genel Hastanesi Acil Servisinin 23-28 Aralık tarihleri arasında grip ve diğer mevsimler enfeksiyon semptomlarıyla hastaneye başvuran bin 251 kişiye hizmet verdiğini kaydetti.

Gazete bin 251 kişiden 362’sinin çocuk olduğunu yazdı.

Haravgi ise haberinde bul yıl grip aşısı olan kişilerin oranının yüzde 55’ten fazla olduğunu belirtirken, Alithia ise haberinde yaklaşık 110 bin kişinin grip aşısı olduğunu ifade etti.