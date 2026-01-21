Cumhurbaşkanı Erhürman’a ziyaretinde Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı eşlik etti. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, basına yaptığı açıklamada, Metehan Geçiş Noktası’ndaki trafiğin rahatlatılması için Aralık ayının başında başlayan, Türk ve Rum müteahhitler tarafından yürütülen çalışmaların, Türk müteahhitler tarafından yürütülen bölümünün bugün itibariyle tamamlandığını, Rum müteahhitlerin ise en kısa sürede çalışmalarını tamamlayacaklarını öngördüklerini söyledi.

ERHÜRMAN, RUM TARAFININ BOSTANCI VE DERİNYA’DA SEYRÜSEFER ÇIKARILABİLECEĞİ SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’dan aldığı bilgiye göre belediyenin de çalışmalara katılabileceğini ve Türk tarafında kalan bölgede çalışmalarını sürdüreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, böylece büyük rahatlama oluşacağını ifade etti. BM Genel Sekteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in de katıldığı, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile yapılan toplantıda, Metahan’da alt yapı çalışmasının tamamlanmasının ardından Rum tarafında kabin ve görevli sayısının yediye çıkarılmasının söylendiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erhürman, Türk tarafında da hazırlıkların bu sayıya göre yapıldığını vurguladı. Bostancı ve Derinya Geçiş Noktalarında, Rum tarafında seyrüsefer çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de ayın sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, kabin ve görevli sayılarının artırılmasının yanında seyrüsefer noktalarının da artırılmasıyla Metehan’daki trafiğin rahatlayacağını düşündüğünü kaydetti.

“LEFKOŞA’DA TEK ARAÇLI GEÇİŞ NOKTASI YETERLİ DEĞİL, YAPICI ÖNERİLİMİZ VAR”

Lefkoşa’da tek araçlı geçiş noktasının yeterli olmadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erhürman, ikinci bir araç geçiş kapısı üzerinde de görüşmelerin sürdüğüne dikkat çekti. Türk tarafının, Haspolat’ta araçlı geçiş noktası önerdiğini ancak henüz bir sonuca ulaşılamadığını anlatan Cumhurbaşkanı Erhürman, Metehan Geçiş Noktası’nın rahatlatılması sonucu, iki tarafın da yararlandığını, yeni bir araçlı geçiş noktasının daha açılmasıyla ise, iki tarafın da geçişlerde hayatının kolaylaşacağını söyledi. Lefkoşa‘ya yeni bir araçlı geçiş noktası yapmak konusunda iki liderin bir sonuca varamaması durumunda, bu iki liderden Kıbrıs sorunun kapsamlı çözümüne ilişkin anlamlı adımlar atılmasının beklenemeyeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erhürman, “Halklarımıza bu güveni telkin etmemiz gerekiyor, o nedenle, bu güven yaratıcı önlemler başlığı altında toplanmış konularla ilgili bir tanesi de geçiş noktalarıdır. Bu konularla ilgili adımlar atılması son derece önemlidir. Güvenin yeniden tesis edilmesi açısından çalışmaların tamamlanması ve yeni seyrüsefer noktalarının hizmete girmesi gereklidir” dedi.

“SAĞLIK ALANINDA YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN TEK TARAFLIDIR, ONAYIMA GEREK YOKTUR”

Basında yer alan Rum Lider Nikos Hristodulis’in sağlık ve ekonomi alanındaki önerileriyle ilgili soruyu da değerlendiren Cumhurbaşkanı Erhürman, sağlık alanında yapılması düşünülenlerin, tek taraflı olmasından dolayı kendisi tarafından onaya gerek bulunmadığına dikkat çekti. Ekonomi alanındaki önerin ise Rum Lider tarafından sunulan 7 maddeden oluşan ancak alt maddelerle 10’un üzerine çıkan Güven Yaratıcı Önlemler Paketi içerisinde Yeşil Hat Ticaret Tüzüğü ile ilgili gelen talep doğrultusunda olduğunu düşündüğünü söyledi. Türk tarafının sunduğu on maddelik öneride ise Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden Kuzey’den Güney’e yapılan ticareti engelleyen bazı uygulamaların bulunduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erhürman, engellemelerin kaldırılması ve tüzüğün olduğu şekilde uygulanmasını talep ettiklerini hatırlattı. Rum liderin bir sonraki toplantıda ise Yeşil Hat Ticaret Tüzüğü kapsamında Kuzey’den Güney’e malların gönderildiğini ancak Güney’den gelen mallardan rafta katma değer vergisi alınmamasını gündeme getirdiğini dile getirdi. Önerinin Güney’den gelecek mallara Kuzey’de katma değer vergisi alınmaması olduğunu düşünüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, Güney’den Kuzey’e gelecek ürünlerden rafta katma değer vergisi alınmaması istendiğine işaret etti, ancak Kuzey’den Güney’e gönderilen mallardan ise katma değer vergisi alındığına dikkat çekti. Güney’den gelen mallardan vergi alınmamasının talep edilmesinin dengeli bir uygulama olmadığını anlatan Cumhurbaşkanı Erhürman, Yeşil Hat Ticaret Tüzüğü ve yürürlüğe girmeyen Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün, Türk tarafı ile Rum tarafının ekonomisinin dengelenmesi ve Türk tarafının desteklenmesi için hazırlandığını anımsattı. Erhürman, bu tür bir düzenlemenin Kıbrıslı Türk üreticiyi haksız rekabetle karşı karşıya bırakacağını vurguladı. Rum tarafının iç düzenlemeleriyle sorunu çözebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, tüzüklerin mantığının değişir ve eşitsiz bir uygulama yaratılırsa, haksız rekabet ortamı oluşacağını ifade etti.

“GEÇİŞ NOKTALARI KONUSUNDA YENİ VE YAPICI ÖNERİLER GETİRDİK… ONAY BEKLİYORUZ”

Kıbrıs Sorununun çözümü için son 5 yılda ilerleme sağlanamadığını belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, uzun süren kopukluk ve iki halk arasındaki güvensizliğin giderilmesi için Güven Yaratıcı Önlemler konusunda, kapılarda ve diğer konularda adımların atılması gerektiğini dile getirdi. Güven artırıcı önlemler kapsamında geçiş noktalarının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erhürman, iki toplum arasındaki temasın, güvenin ve iletişimin artırılmasının çözüm sürecine katkı sağlayacağını ifade etti. Rum tarafının Kiracıköy ve Eğlence arasındaki kısımda istediği geçiş noktasının Türk tarafı için önemli olmadığını ancak empati yaptıkları için öneriyi ciddiye aldıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erhürman, Türk tarafının yeni ve yapıcı öneriler getirdiğini, Haspolat ve Akıncılar’da geçiş noktası açılmasının önerildiğini ve Rum Lider Hristodulidis’ten onay beklendiğini kaydetti.