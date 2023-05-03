Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin, seçim yasakları öncesinde geçici işçi istihdam edeceğine ilişkin çıkan haberlere işaret etti.

CTP Lideri Erhürman, “Seçim dönemine girilirken yine geçici işçi istihdamı. Beş senden, beş senden, on da benden denilerek... Pek çok dairede ihtiyaç duyulan alanlarda memur sıkıntısı devam ederken. Herkes, bütçenin yüzde 80’i maaşlara gidiyor, nasıl yatırım yapacağız diye şikayet ederken. Şaşırdık mı peki?” ifadelerini kullandı.

“Zihniyet bu ve değişeceği yok!” diyen Erhürman, “Değişmeyeceğine göre değiştireceğiz. Bu iş bitti! Geleceğiz ve geçici işçi alımını kaldıracağız” dedi.