Erhürman, görüşme masasına sundukları on maddelik pakette yer alan önerilerden birinin, olası sorunlarda zaman kaybetmeden temas kurulmasını sağlayacak bir diyalog mekanizması olduğunu hatırlattı. 2025’in son günlerinde Kıbrıslı Rum çiftçiler tarafından ara bölgede ve ara bölgeyi aşacak şekilde gerçekleştirilen ihlallerin gerginliğe yol açtığını belirten Erhürman, Rum Liderliği’nin kabul edilmesi mümkün olmayan ifadelerle suçlayıcı açıklamalar yaptığını kaydetti.

Yaşanan gelişmelerin ardından derhal raporlar istediklerini ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle temasa geçtiklerini ifade eden Erhürman, yetkili makamlar ile BM arasında diyalog kurulmasının sağlandığını söyledi. Amaçlarının, bu tür gerginliği artırıcı olayların tekrar yaşanmasını önlemek olduğunu belirten Erhürman, bunun yolunun BM’nin bugüne kadar varılan tüm anlaşma ve uzlaşmaları eksiksiz uygulaması ve diyalog mekanizmalarının etkin şekilde çalışmasından geçtiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, liderliklere düşen görevin ise önleyici diyalog mekanizmalarını güçlendirmek, ortamı zehirleyecek söylemlerden ve gerginliği tırmandıracak açıklamalardan kaçınmak olduğunu ifade etti.