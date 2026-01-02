

Başbakan her konuşmasında İstikrar derken tam da bunu kastediyordu…

Meclisin, Hükümetin ve Cumhurbaşkanlığının uyumlu çalışma ortamını kastediyordu…

Dış politikada çatlaklar oluşmaya başladı bile…

Bir Ülkede Kuvvetler birbirinin sahasına müdahale ettiği anda kaos başlar…

Yürütme Yargıya, Yargı yürütmeye, yasama yürütmeye asla müdahil olmamalıdır…

Meclis yasamaya, mahkemeler yargıya, Hükümetler de yürütmeye odaklanmalıdır…

Cumhurbaşkanı DAÜ ile ilgili durmadan yetkinin kendinde olduğunu ve Hükümetin Kararının geçersiz olduğunu söylüyor…

Bu ülkenin parlementer sistemle yönetildiğini, Başkanlık sistemi olmadığını hatırlatmak isterim…

Hükümet parlementoya karşı sorumludur Cumhurbaşkanlığına değil…

Cumhurbaşkanının yetkileri semboliktir….

Ve Cumhurbaşkanlığını temsilen de DAÜ VYK’sına bir üye her zaman atanmıştır…

Yasanın Cumhurbaşkanına verdiği yetki sadece budur…

Farzedelim ki yetki kendindedir ve bu atamaları onaylamama sebebi ne olabilir…

Gidişattan çok mu memnundur, iyi giden birşeyler var da onu mu korumaya çalışıyor..

Bunun böyle olmadığını en az sokaktaki vatandaş kadar Sn Cumhurbaşkanı da biliyor…

Peki köşeye sıkıştırılan Hükümet mi, yaksa DAÜ mü…

Her ne hedefliyorsa hedeflesin sonundan zarar görecek olan Üniversitedir…

Diyelim ki DAÜ VYK’sı Cumhurbaşkanının istediği gibi neticelendi…

DAÜ’ye maddi desteği Cumhurbaşkanı mı verecek…

Hiç Sanmıyorum… Hangi bütçeyle…

Peki arkasını getiremeyeceği, veremeyeceği bir VYK’nın orda durmasını sağlamaya çalışmak hangi maksada hizmet etmektedir…

Bu duruşun Üniversiteye faydası mı olur, yoksa onu kaosa mı sürükler…

Bizi bir Ercan veya KTHY örneği mi bekliyor…

Ben ne alınan arkadaşlarımızın alınmasının doğru ne de atananların yanlış olduğunu savunuyorum…

Ben yürütmenin aldığı karara saygı duyulması gerektiğini söylemeye çalışıyorum o kadar…

Sn Cumhurbaşkanının bu konudaki duruşu kendi partisine ne kadar katkı sağlar onu bilemem amma DAÜ’ye ciddi zarar vereceği gerçeği de gün gibi ortada…

Allah Ülkemizin gözdesi DAÜ’nün yardımcısı olsun….