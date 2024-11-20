Erhürman'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

16. turda Meclis'te 48 milletvekili vardı. Muhalefete mensup Sn. Armağan Candan ve Sn. Jale Refik Rogers mazeretliydi. Yani muhalefete mensup oy kullanan milletvekili sayısı 19 (18 CTP, 1 bağımsız milletvekili) idi. Sn. Öztürkler'e 21 ret oyu çıktı.

Benim herhangi bir milletvekiline Sn. Öztürkler'e oy vermesi yönünde telkinde bulunduğum iddiası da, CTP'ye mensup herhangi bir milletvekilinin Sn. Öztürkler'e kabul oyu verdiği iddiası da koskocaman bir yalandır.

Bu yalanı çoğaltanlar, yıllardır propagandalarının en önemli aracı olarak yalanı ve dedikoduyu kullananların ve bugün bırakın ülkeyi, kendi kendilerini bile yönetemedikleri gerçeğini örtüp bastırmak için bir kez daha aynı yola başvurmuş olanların değirmenine bilerek veya bilmeyerek su taşımaktadır.

Bu yalanı çoğaltmaya devam edecek olanları açıkça iddialarını ispata davet ediyorum. Son derece gereksiz ve manasız olmasına rağmen bizler bugün bu açıklamaları yapmak zorunda bırakıldıktan sonra, böyle bir iftirayı, kanıtsız, hatta kanıtı bir yana bırakın herhangi bir makul gerekçe dahi ortaya koymadan çoğaltmaya devam edecek olanlar bizim gözümüzde müfteridir. Bilinsin...