Karşıyaka’da yaşayan 54 yaşındaki İsmail Akşar, 8 Aralık 2025 günü saat 00.30 sıralarında evinde aniden rahatsızlandı. Ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan Akşar, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yapılan otopside, ölüm sebebinin kesin olarak belirlenebilmesi için kan ve doku örnekleri alındığı bildirildi. Kesin sonucun ileri tetkikler sonrası açıklanacağı ifade edildi.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.