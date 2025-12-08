-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Son günlerde kamuoyunda geniş yer bulan tutuklamalara değinen Başbakan Ünal Üstel, sürecin tamamen yargıya intikal ettiğini belirtti.

Başbakan Üstel, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Birileri uygulamada hata yaptı ise soruşturma vardır. Yargıya intikali vardır. Kimseye ayrıcalık yapmadık, yapmayacağız. Ama bunun bu çatı altında konuşulması bana göre çok doğru değil. Siyasi partileri yıpratmamak lazım. Geçmişte de bazı olaylar yaşandı; biz hiçbir siyasi partiyi bu sorumluluk altına koymadık. Kişilerindir. Kişiler eğer bir hata yaptı ise bizim Polis Teşkilatımız gereğini yapandır. Polis Teşkilatımıza biz de dedik, varsa gereğini yapın.”

“İnşaat sektörü büyük sıkıntıda, Güney Kıbrıs’ın etkisi büyük”

Başbakan Ünal Üstel geçtiğimiz gün gerçekleştirdikleri Ankara ziyaretine de değinerek, ziyarette önemli konuların görüşüldüğünü belirtti. Ülkede inşaat sektöründe büyük bir kriz yaşandığını belirten Üstel, yaşanan krizin en önemli nedeninin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kuzey Kıbrıs’a karşı attığı adımlar olduğunu söyledi. Son Ankara temaslarında en acil önlem gereken sektörleri aktardıklarını belirten Üstel, özellikle inşaat sektörüne uzun vadeli ve düşük faizli krediler sağlamak için görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Üstel, tarım, hayvancılık ve turizm sektörleri için de destek çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

“2026, projelerin gerçekleşeceği ve halkın rahatlayacağı bir yıl olacak”

2026 yılının yatırımların hayata geçeceği bir dönem olacağını söyleyen Başbakan Üstel, muhalefetin eleştirilerine rağmen birçok yasada oy birliği sağlandığını belirterek, “2026 yılı içerisinde yeni reformlar getirecek yasaları hep birlikte yapıp ülke insanının önünü açacağız. En büyük icraatlarımız enerjide olacak” ifadelerini kullandı.

“Verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız”

Başbakan Üstel, hükümetin bugüne kadar vatandaşa verdiği hiçbir sözü unutmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Bu bütçemiz UBP–YDP–DP hükümetinin 4’üncü bütçesidir. Pandemi sonrası tüm dünyada olduğu gibi biz de ekonomik sıkıntılar yaşadık. Ancak biz, sıkıntıları halkımıza hissettirmemek için tüm fedakârlıkları yaptık. Hayat pahalılığını birebir yansıttık, sektörleri destekledik. Hiçbir sektörü geride bırakmadık.”

“Ekonomiyi büyüttük, istihdam arttı”

Üstel, hükümete geldiklerinde çalışan işçi sayısının 85 bin olduğunu, bugün ise 150 bine yükseldiğini söyledi, “ekonomide sıkıntılar da olsa aldığımız tedbirlerle ekonomiyi bir yerden başka bir yere götürdük” diye konuştu.

“Güney Kıbrıs ekonomimizi çökertmek için adımlar atıyor”

Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs’ın ekonomik baskılarına karşı Türkiye ile imzalanan protokollerin koruyucu rol üstlendiğini belirterek “Hiç merak etmeyin; 2023, 2024 ve 2025’te ne söz verdiysek ve yaptıysak, 2026’da da verdiğimiz sözleri hayata geçireceğiz” dedi.

Gençlere destek: Göçü durdurduk, yeni açılımlar yaptık

Başbakan Üstel, gençlerin ülkeden göç etmesini önlemek için yapılan çalışmalara da değinerek “%100 Sosyal Sigorta prim desteği sağladık, yeni girişimcilere düşük faizli ve uzun vadeli kredi desteği verdik, İlk evim kredisini hayata geçirdik ve sosyal konut projelerine başladık. Gençlerimiz için çalışıyoruz, çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Yarım kalan hiçbir projeyi bırakmadık”

Başbakan Üstel, hükümetin göreve geldiği günden beri tüm yarım projeleri tamamladığını da vurguladı. Üstel, “Ercan Devlet Havalimanı tamamlandı, sağlık projeleri hayata geçti, yeni hastaneler 2026’da açılacak. Lefkoşa Çevre Yolu 2012’den kalan haliyle Türkiye ile iş birliği içinde tamamlandı” diyerek tüm bu projelerin 2025 bütçesiyle planlandığını ve Türkiye ile yapılan protokoller sayesinde gerçekleştirildiğini söyledi.