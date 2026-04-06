Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 6 Nisan’da gerçekleştirilen grev ve eylemlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, öğretmenlerin geleceğe, çocuklara ve ülkede insanca bir yaşam talebine dikkat çekmek amacıyla diğer sendikalarla birlikte grev ve eylemde yer aldığı belirtilerek, katılım gösteren üyelere ve destek veren emekçilere teşekkür edildi.

KTOEÖS, tüm ortaokul ve liselerde 6 Nisan Pazartesi günü sınavların yapılmadığını kaydetti. Eğitim Bakanı’nın tek taraflı olarak belirlediği ve değişiklik yapılmayan sınav tarihleri nedeniyle oluşan belirsizliğin öğrenciler ve veliler üzerinde endişe yarattığı ifade edildi.

Sendika, yaşanan durumun ortadan kaldırılması amacıyla Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, sınav tarihlerinin yeniden belirlenmesi için akademik takvim çalışmasının birlikte yapılmasına hazır olduklarını yineledi.