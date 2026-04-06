Yaşanan gerilimlerin ancak siyasi iradeyle çözülebileceğini vurgulayan İncirli, mevcut tablonun ciddi bir güvenlik sorununa dönüştüğünü ifade etti. “Bu hükümet artık bitmiştir, derhal sandık kurulmalı” diyen İncirli, hükümete seslendi.

Konuşmasında hükümete sert eleştiriler yönelten İncirli, gelinen noktada hükümetin meşruiyetini yitirdiğini söyledi. Halkın yaşadığı sıkıntıların sorumlusunun hükümet olduğunu belirten İncirli, “Bu hükümet artık bitmiştir. Derhal yasayı çekip erken seçime gidiyoruz desinler. Şu andan itibaren yapabilecekleri tek şey sandık gününü söylemektir” dedi.

İncirli, polis ile halkın karşı karşıya getirildiğini ve polisin de zor durumda bırakıldığını ifade ederek “Polisi de daha fazla zor durumda bırakmayın. Sandığı getirin ve çekilin artık. Bu memleketin yakasından düşün” dedi. İncirli, Yaşananların insanlıktan, vicdandan ve demokrasiden uzak olduğunu söyledi.

İncirli, yaşananların ciddi bir toplumsal kırılmaya işaret ettiğini de belirterek gerginliğin sona ermesi için tek çözümün halkın iradesine başvurmak olduğunu ifade etti. “Şu anda yapılacak olan tek şey sandığın gelmesidir. Sandıktan başka hiçbir yol yoktur” diyen İncirli, toplumun huzuru ve güvenliği için siyasi sorumluluğun yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.



Toplumsal tepkinin büyüyerek devam edeceğini belirten İncirli, “Halkın umudunu ve geleceğini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlarımızı koruyacağız. Daha fazla yaralanma ve tutuklanma olmasını istemiyoruz” dedi. İncirli, konuşmasının sonunda kararlılık mesajı vererek, ülkenin geleceği için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. “Bu memleketi bunların eline bırakmayacağız” diyen İncirli, halkın iradesini ve demokrasiyi savunmaya devam edeceklerini vurguladı.