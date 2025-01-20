Erhürman açıklamasını şu ifadeleri kullandı:

“YDP milletvekilleri Meclis'e gelmemiş. Meclis'e gelmeyen (veya geç gelen) "hükumet"e mensup milletvekillerinin adları okundu kürsüden. Bir daha denediler, yine açamadılar. Meclis toplantısı 24 saat ertelendi.

"Ne oluyor" diye sorduk, Meclis'te disiplini sağlayacaklarmış! "Meclis" dedikleri, Meclis'teki "hükumet"e mensup milletvekilleri elbette.

Meclis başkanı seçimi sırasında yaşatılan trajikomik hallere devam. Kendi kendilerini yönetemeyenler ülkeyi yönetecekler!

Kendi içerinde disiplin sağlayamayanlar, ülkeyi disipline edecekler, güvenliği sağlayacaklar, denetim yapacaklar, fiyatları kontrol edecekler, trafiği düzenleyecekler...

Bitmiş bir "hükumet"e bitti diyecek kadar dahi irade sahibi olamayanların ülkeyi düşürdükleri durum bu!”