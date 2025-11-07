Cumhurbaşkanı Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı olarak her türlü desteğe hazır olduklarının altını çizdi.

Erhürman: Her türlü desteğe hazırız

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, küçük yaşta lösemiden yaşamını yitiren Kemal Saraçoğlu’nun adının yaşatıldığı vakfın yaptığı çalışmaların önemine işaret ederek, yönetim kurulu üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür etti. Ülkede 36 bini aşkın donör bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, donör sayısının artırılması, erken teşhis ve tedavi konularında Cumhurbaşkanlığı olarak her türlü desteğe ve birlikte organizasyon yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

İçinde bulunduğumuz 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’na değinen Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bu hafta, sorumluluğu hatırlama haftasıdır. Toplum olarak çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızı hatırlayalım ve hep birlikte yapılması gerekenleri yapalım” dedi.

Yamaç: Vakfımız gönüllü bir ekipten oluşuyor

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Özün Yamaç da kabuldeki konuşmasında, 2001 yılında kurulan vakfın, lösemili çocuklara ve ailelerine destek sağlamak için gönüllü bir ekipten oluştuğunu belirtti. Yamaç, donör hakkı kazananlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı himayesinde bir etkinlik yapılmasını arzuladıklarını söyledi.

Saraçoğlu: Kök hücre vücuttaki tırnak gibi yenilenebilir

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Kurucu Başkanı Şua Saraçoğlu ise kabuldeki konuşmasında, oğlu Kemal Saraçoğlu’nun tedavi süreci ve vakfın kuruluş amacı hakkında bilgi verdi. Kök hücre verme işleminin zor olmadığını belirten Saraçoğlu, bu nedenle herkese donör olma çağrısında bulundu. Şua Saraçoğlu, “Lösemi tedavisinde kök hücre naklinin başarı oranı yüzde 50-60 civarındadır. Lösemiye yakalanan çocuklar, hayata kök hücre ile bağlanabilir. Kök hücre vücuttaki tırnak gibi yenilenebilir, kök hücre alınırken bir ameliyat yapılmasına gerek yoktur. Kök hücre verilmesinden çekinilmesin” dedi.

Herkesin lösemi hastalığına yakalanabileceğini dile getiren Şua Saraçoğlu, kök hücre verenlerin doku karnesinin hazırlandığını, ileride lösemiye yakalanmaları durumunda mevcut doku karneleri üzerinden hızlı bir şekilde ilik arayışına gidilebildiğini, böbrek ve karaciğer nakillerinde de aynı doku karnelerinin kullanıldığını vurguladı.