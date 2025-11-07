Bakanlıktan yapılan açıklamada, 31 Ekim – 6 Kasım arasında ithal ürünlerden alınan 65 numunenin, 62’sinin analizinin temiz çıktığı, 3'ünde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği belirtildi. M&S Koçak Gıda’ya ait Elma Stk ve havuç numunesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği, firmanın isteği doğrultusunda elmaların imha edildiği, havuçların ise menşeine iade edileceği, Onbaşı İşl. Ltd. ait erik numunesinde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildiği belirtildi.

Yerli ürünlerden alınan 17 numunenin birinde limit üstü bitki koruma ürünü, birinde de tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlandı. Buna göre, Gazimağusa'da Metin Dağaşan’a ait hıyarda (3. Alım) limit üstü bitki koruma ürünü, Yayla Köyü'nde de Ayten Toygar’a ait domateste de tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.

Devlet Laboratuvarında yapılan analizlerde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi esas alınarak değerlendiriliyor.