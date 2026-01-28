Mesaryalı Kadınlar Tarım ve Sanat Derneği yetkilileri, Kıbrıs Mirası Agro-Turizm ve Üretim Merkezi kapsamında hayata kırsal kalkınmaya katkı sağlanması, agro-turizm faaliyetlerinin artırılması ve Kıbrıs’a özgü tarımsal mirasın gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenen “4 Mevsim Bahçesi” projesinin detaylarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’na sundu.

Dernek temsilcileri, kadınların liderliğinde kurulacak üretim ve işleme yapılarının yalnızca ekonomik gelir yaratmayı amaçlamadığını vurgulayarak; projenin aynı zamanda kadınların toplumsal konumunu güçlendiren, sürdürülebilir, örnek ve çoğaltılabilir bir kalkınma modeli sunduğunu ifade etti.

Görüşmede konuşan Bakan Hasipoğlu, Mesaryalı Kadınlar Tarım ve Sanat Derneği’ni bu vizyoner ve anlamlı projeden dolayı tebrik etti. Kadın girişimcilerin üretim süreçlerinde daha aktif rol almasının ülke ekonomisi ve sosyal yapı açısından büyük önem taşıdığını belirten Hasipoğlu,

kadınların üretim gücünü artıracak her türlü girişimin yanında olduklarını vurguladı.