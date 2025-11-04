Erhürman, konuyla ilgili daha önce de defalarca uyarılarda bulunduklarını hatırlatarak, “Seçim döneminin çok öncesinden beri ‘Great Sea Interconnector’ projesi ile ilgili olarak ortaya koyduğumuz tepkiler hafızalardadır veya öyle olması gerekir. Söylediğimiz şey nettir: Kıbrıslı Türkler bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biridir ve enerji, deniz yetki alanları gibi konularda Kıbrıslı Türklerin egemenlik hakları yok sayılarak, bizim irademiz olmaksızın karar alınması mümkün değildir,” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, seçim sonrası yaptığı açıklamalarda Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüyle ilgili konularda Güney Kıbrıs’tan gelen yorumlara yanıt vermeyeceğini, suçlama oyunlarına girmeyeceğini hatırlatarak, “Bu sözüme sadık kalma kararlılığındayım” ifadelerini kullandı.

Ancak Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in bir yandan “çözüm için görüşmelere başlayalım” çağrısı yaparken, diğer yandan Kıbrıslı Türklerin yok sayıldığı enerji projelerine ortak olmasının çelişkili bir durum yarattığını vurguladı. “Sn. Hristodulidis’in, Kıbrıslı Türkler görmezden gelinerek, İsrail doğal gazının deniz altından Kıbrıs’a ulaştırılması konusundaki girişimlere ortak olmasını, samimiyet testi açısından olumlu bir işaret olarak değerlendirmediğimin altını çizmek zorundayım,” dedi.

Erhürman, Kıbrıs’ta çözüm süreci için öncelikle bir “çözüm atmosferi” oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. “Bu atmosferin, özellikle de bölgede kalıcı istikrar ve barış arayışlarını olumsuz etkileme potansiyeli yüksek girişimlerin Kıbrıs Türk halkı görmezden gelinerek yapılmasıyla sağlanamayacağı açıktır,” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, açıklamasının sonunda barış ve çözüm için çabalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, “Adada çözüm atmosferinin oluşması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. Ancak bu atmosferi zedeleyen hamleleri de asla görmezden gelmeyeceğimizi bir kez daha en açık şekilde ifade etmek istiyorum,” dedi.