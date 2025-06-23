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Bu sırada söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Tufan Erhürman, “Yasa tasarısının genel gerekçesine bakıyorum, üç satır’ diyerek, “Gerekçede ‘Yıllar içerisinde Polis Teşkilatı’nda yaşanan terfi sıkıntılarından dolayı boşalan kadrolara atama yapılamaması nedeniyle Polis Genel Müdür Yardımcılarının atanabilmesi maksadı ile bu yasa değişikliğine ihtiyaç duyulmuştur’ deniyor. Bunu okuduğunuz zaman anladığınız şey, eğer bu yasa değişikliği gerçekleşmezse, Polis Genel Müdür yardımcılarının atanabilmesi mümkün olmayacak. Böyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün içerisindeki şu anki fiili durumun, bu iddiayı doğrulamadığını ifade eden Erhürman, kişiler üzerinden bir yasa tasarısı hazırlandığını savundu.

“Polis Teşkilatında bu tür sıkıntıların yaratılması kabul edilebilir değil”

Erhürman, sözlerini şöyle tamamladı:

“Daha önce de defalarca tam da bu dönemlerde Polis Örgütü Kuruluş Görev ve Yetkileri Yasası’nda değişiklik yapıldı. Her defasında dönün bakın komite tutanaklarına ‘bu son bir daha olmayacak’ denilerek yapıldı. Şu anda Polis Genel Müdürü ve Müdür Yardımcılığı görevi pozisyonuna gelebilecek statüde insanlar var. Kim oldukları kimseyi ilgilendirmemeli. Çünkü Polis Genel Müdürlüğü’nün özerk bir biçimde çalışabilmesi hepimiz açısından esastır. Teşkilatta her dönem bu tip sıkıntıların yaratılması aslında kabul edilebilir değil. Bu getirilen yasa tasarısı kendi genel gerekçesinin sahadaki gerçeklerle uyuşmadığı, bireyler üzerinden düşünülerek yasa tasarısının hazırlandığı yaklaşımını hepimize çağrıştırıyor. ”

Oturuma ara verildi

Erhürman, yasaya olumlu oy vermeyeceklerini kaydetti ve CTP grubu milletvekilleri protesto ederek salondan dışarı çıktı.

Daha sonra Meclis Başkanı Ziya Öztürkler yoklama yaptırdı. Meclisin açılmasını sağlayacak 26 sayısı salonda olmadığı için meclise ara verildi.