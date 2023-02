Gündem Kıbrıs -CANLI AKTARIM

Konuşmasına üzüntülerini dile getirerek başlayan Erhürman, "önümüzde üç büyük görev var" diyerek şunları kaydetti:

"Depremde kaybettiğimiz 49 insanımız var ama bu rakam 49'unda üstünde. Vatandaşlarımızın bölgede kaybettikleri yakınları da bizim kayıplarımızdır. Bizim kayıplarımızın anısını yaşatmamız gerekir. İkinci görevimiz Türkiye'de onbinlerce insanımızı kaybettik ve bir çok insan şu an ciddi sıkıntılar içinde, bizim Kıbıs Türk halkı olarak dayanışmamızı sürdürme borcumuz var. Özellikle barınma ihtiyaçları konusunda yapmamız gereken katkılar var. Üçüncüsü dün gece Hatay'da yaşanan depremden sonra uzmanların özellikle Adana-Kıbrıs noktasında dikkatli olmamız yönünde uyarıları var. Bizim burada deprem konusunda ciddi hazırlıklara ihtiyacımız var."

Dün itibariyle hükümet tarafından hazırlanan yasa gücünde kararnamenin de geri çekildiğini hatırlatan Erhürman, üç komite oluşturulduğunu ve bunların son derece önemli olduğunu, CTP olarak bu üç komitedede aktif bir biçimde yer alarak sorumluluklarını yerine getireceklerini anlattı.

"ACİL PLANLAMAYA İHTİYAÇ VAR"

"Acil bir planlamaya ihtiyacımız var" diyen Erhürman, bunun çok fazla unsuru içerdiğini belirterek "ülkemize deprem bölgelerinden gelen çok fazla insan var. Acilen planlama yapılması lazım. Okul çağında kaç çocuk geldi, kaç hasta geldi. Bunların sayısının belirlenmesi gerekiyor. CTP olarak bu konuda hassasiyet sergiliyoruz, depremzedelere kucak açmamız en önemli görevimizdir ama bu insanlara insan onuruna yaraşır bir ortam sunabilmemiz gerekir. Bu da planlama gerektirir. Yoksa bu insanlara faydadan çok zararımız olur" diye konuştu.

"AFET ACİL DURUM EYLEM PLANI YAPILMALI"

"Hiçbirşeyi acelecilik ve endişeyle yapmamalıyız. Hızlı davranmamız lazım ama hata yapma lüksümüzde yok" diyen Erhürman, Afet Acil Durum Eylem Planı çağrısı yaptı.

Erhürman konuyla ilgili sözlerini şöyle noktaladı:

"Bi an önce envanter çıkarılması lazım. Örneğin böyle bir felaket karşısında kaç ekip var, kaç iş aracımız var. Düğmeye basarkenden sahaya kaç kişi ne ile çıkabilir? Afet Acil Durum Eylem Planı şart. Ayrıntılı çalışmalara ihtiyacımız var. Özel-kamu kaç hastane var, kaç yatak var, kaç doktor var. Gecikmenin nelere mal olacağını hepimiz en acı şekilde gördük. Bir an önce hazırlanmamız gerekiyor"