Erhürman ve Uluçay’a, Genel Sekreter Asım Akansoy, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve Milletvekilleri Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu, Teberrüken Uluçay eşlik etti. Belediyenin projeleriyle ilgili CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a bilgi veren Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, çalışmaya aynı kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi.

Kanalizasyon Arıtma Tesisi, Ana Su Deposu, Kavşak Düzenlemeleri, Serbest Liman, Otobüs Terminali, Sakarya Magem, Suriçi Restorasyon Çalışmaları, Maraş Magem Projeleri gibi birçok projeyi yerinde inceleyerek bilgi alma fırsatı yakalayan Erhürman, Mağusa Belediyesi’ni başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

Erhürman ayrıca, Mağusa’da bölge muhtarlarıyla bir araya gelerek sohbet etti.