“Meydan boş değil” vurgusu yapan Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“En küçüğü "KKTC Türkiye'nin sırtında kamburdur" diyor.

Onun bir büyüğü bunu şiddetle kınıyor. TC ve KKTC halkları arasına nifak sokma gayreti içine girmekle suçluyor.

En büyük, en küçüğü özür dilemeye çağırıyor. Bu söylediğini halkımıza yapılmış bir hakaret olarak kabul ediyoruz diyor.

Sonra en küçük tekrar söz alıyor ve özür falan dilemeksizin "biz özür dileyelim ama ortaklarımız dahil herkes özür dilesin" deyiveriyor.

Bu arada bunların hepsi bir araya gelip 15 tur boyunca bir Meclis Başkanı seçemiyor.

Çift mühürlerle manasız bir Resmi Gazete darbesi yapmaya kalktıklarında da iş değişmiyor. Ortanca ortak "bana teşekkür edilmedi" diye üzülüyor, kınıyor, "tek mühür-çift mühür fark etmez ben seçildim" diyen, tamam kızma sana da teşekkürler diye bitiriyor.

Bu üçlü bu şartlarda hala ülkeyi yönettiğini iddia ederken birileri de sorun sistemde diyor!

Sistem ayrı bir tartışma. Mesele açık bir biçimde böyle bir masgaralığı içine sindirmeye hazırlananlarla biz bu masgaralığı reddediyoruz diyenler arasındadır.

Meydan boş değil!”