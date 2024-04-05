Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kuzu eti fiyatında narh uygulamasının başlamasına işaret ederek, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

CTP’li lider Erhürman, "Hükumet" daha önce ekmekte yaşatmıştı bu narh kaosunu. İlgili taraflarla doğru dürüst istişare etmeden yaptığınızda olmuyor işte demiştik” dedi.

“Şimdi de ette aynı hikaye” ifadelerini kullanan Erhürman, şöyle devam etti:

“Bazı kasaplar kuzu eti satmıyor. Narh koyduk dediğinizde bile yapamıyorsunuz. Hele de narh koymadığınız ürünlerde fiyat denetiminden, hayatı ucuzlatmaktan söz etmekten vazgeçin bari!”