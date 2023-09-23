Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in üçlü görüşme önerisini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın reddettiğini iddia etmesine işaret etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan CTP Lideri Erhürman, “Sn. Guterres, Sn. Tatar ve Sn. Hristodulidis'i üçlü görüşmeye davet etmiş ama Sn. Hristodulidis'in basında yer alan açıklamalarına göre Sn. Tatar bunu reddetmiş. Doğru mu, yalan mı açıklansın tabii!” dedi.

Erhürman, “Ama doğruysa sormak gerekiyor... Sn. Guterres üçlü görüşmeye davet ediyorsa ortada statülerin eşitliği konusunda bir sorun mu var? "İki lider" ve BM Genel Sekreteri görüşecek... Gidersiniz ve düşünceleriniz neyse söylersiniz!” ifadelerini kullandı.

“Böylece New York'ta bulunmanız da belki bir mana kazanır” diyen Erhürman, açıklamasına şöyle devam etti:

“Hem böylece biz "Kıbrıslı Türkler nerede? yokuz!" dediğimizde kızacağınıza belki bu halka söyleyecek bir şeyler de bulursunuz!

Katılmanız durumunda çok anlamlı bir şey söyleyeceğinizi düşündüğüm için değil! Yalnızca Kıbrıslı Türkleri diplomasiden, diyalogdan kaçan taraf olarak göstermeye kimsenin hakkı olmadığı için söylüyorum bunu! Tekrar ediyorum: Sn. Hristodulidis yalan söylüyorsa bunun yalan olduğunu açıklayın tabii!”