MECLİS - Gündem Kıbrıs Canlı Aktarım

Tatar'ın yerel seçimlerde sahaya inerek, tarafsız davranmadığını vurgulayan Erhürman, 'Siz bundan önceki Cumhurbaşkanlarının sahaya inip de kapı kapı gezdiğini, oy istediğini gördünüz mü?' diye sordu.

"Tatar, ben taraflıyım diye bağrıyor"

Erhürman, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı göreve ilk geldiği günden bugüne zaten 'taraflıyım' diye bağırıyor. Bunu açık söylüyor. Biz böyle davranan makam üzerinden bütçesini konuşuyoruz. Gerek yok. Çünkü zaten makam Anayasasa'da kendisine biçilen elbiseyi beğenmemiş. Bizde partili Cumhurbaşkanlığı yok ama fiilen bu yaratılmış."

"Cumhuriyet Güvenlik Kurulu bir kez bile toplanmadı"

Cumhurbaşkanlığı'nın Cumhuriyet Güvenlik Kurulu'nu toplaması gerektiğini hatırlatan Erhürman, 'siz hiç Cumhurbaşkanlığında böyle bir toplantı yapıldığını duydunuz mu?' diye sordu. Ülkede bu kadar güvelik sorunu varken bu toplantıların yapılmamasının kabul edilemez olduğunu belirten Erhürman, Tatar'ı eleştirdi.

"Cumhurbaşkanlığı bir çok görevini yerine getirmiyor"

Cumhurbaşkanlığının bir çok görevini yerine getirmediğini dile getiren Erhürman, 'Sayın Tatar seçimlerle meşguldu. Parti başkanlarının ulaşamayacağı yerlere, Cumhurbaşkanı olarak gitti. Bu arada makamının esas yapması gerekenleri unuttu" diye konuştu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, karasal yayınla ilgili hazırlıkların yapılmadığını ve yeterince parası olmayanın uydu yayını yapamayacağı duruma getirip konuyla ilgili hala konuşacak yüzü olmasını anlayamadığını kaydetti.

Beklenenin karasal yayına uygun hale gelene kadar devlet katkısı sağlanması olduğunu hatırlatan Erhürman, 2016’dan itibaren hükümette olanların karasal yayının altyapısının hazırlanmamasının sorumluluğunu başkasına atmaya çalıştığını belirtti.

Çok parası olanın yayın yapabileceği bu düzenin demokrasinin katli olduğunu ileri süren Erhürman, bunun kabul edilebilir olmadığını ve bu konunun peşini bırakmayacaklarını ifade etti.

Taçoy’un kullandığı "Bulgar Türkü" tanımının asla kullanılamayacağını belirterek, kimseye bu şekilde kimlik tanımı yapılamayacağını meclis kürsüsünden yapılacak konuşmalarda daha dikkatli davranılması gerektiğini söyledi.

Büyükkonuk’ta aylardır ödenmeyen maaşların seçimden birkaç gün önce nasıl ödendiğini öğrenemediklerini söyleyen Erhürman, çalışanın ödenmesinin kendilerini memnun ettiğiniş ancak “Türkiye'deki kardeş belediye ödedi” gibi iddia ve duyumlara açıklık istediğini belirtti.

Erhürman, bütçe için üretimi arttırıp istihdamı arttırma hedefi belirlendiğini, asgari ücrette yapılacak artışın, kayıt dışılık, kapanma, işten çıkarma gibi sorunlara yol açabileceğini ancak bütçede bu durumda devletin ne gibi önlemler alacağının yer almadığını kaydetti. Cezaevinde bile 40 milletten insan olduğunu hatırlatan Erhürman, bu kadar çok kültürlü yapının yönetilememesinin kaosa yol açtığını söyleyerek, mahkemelerde Kıbrıslı Türk görmekte bile zorluk çekildiğini, okullarda Türkçe bilmeyen öğrenci sayısının her gün arttığını kaydetti.

Gelirlerin artma sebebinin Güneyden gelip alışveriş yapanlar olduğunu ancak Kıbrıslı Türklerin alım gücünün her gün düştüğünün görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade eden Erhürman, böyle giderse istihdamın daha da düşeceğini ve gençlerin göçe zorlanacağını savundu.

Mali Yardım Tüzüğü'nün peşine düşülmesi gerektiğini yineleyen Erhürman, hakların peşine düşülüp söke söke alınması gerektiğini söyledi.

Nisan ayında ek bütçe görüşülürken belediyelerin katkı paylarıyla ilgili hesap hatası olduğuyla ilgili uyarılarda bulunduklarını anımsatan Erhürman, bu hatanın düzeltilmemesinin bedelini belediyelerin ödediğini belirtti.

Erhürman, tüm bunların doğru bir gidişat olmadığını vurguladı.