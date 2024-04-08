Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 'narh' uygulamasını tiye aldı.

CTP Genel Başkanı Erhürman, "Ekmeğe narh koyduk olmadı. Ete narh koyduk tutmadı. Benim "hükumet"e güvenim tam! Üçüncü "narh"ta mutlaka başaracaklardır!.." dedi.

"KÖTÜ BİR ŞAKA GİBİSİNİZ!"

Erhürman, Başbakanlık'ta trafikle ilgili bir komisyon kurulmasına da işaret ederek, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nu yıllardır toplamayan hükümetin, Başbakanlık'ta trafikle ilgili bir komisyon kurmasını eleştirdi.

Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası'na göre ayda en az bir defa toplanması gereken "Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu"nu yıllardır toplamayan "hükumet", Başbakanlık'ta trafikle ilgili bir komisyon kurduğunu açıkladı. Siz Yasa'nın öngördüğü komisyonu yıllarca toplamayın, sonra Başbakanlık'ta bir komisyon kurma "müjdesi" verin! Kötü bir şaka gibisiniz!”