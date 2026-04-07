Başbakan Ünal Üstel ve beraberindeki hükümet yetkilileri, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda 17.20 sıralarında başlayan toplantı yaklaşık yarım saat sürdü. Başbakan Ünal Üstel ve hükümet yetkilileri tarafından görüşmenin detaylarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman sabah saatlerinde eylem alanına giderek, önce sendika başkanlarıyla görüşmüş ardından da hükümet yetkilileriyle bir araya gelerek, sendikaların taleplerini iletmişti. Cumhurbaşkanı Erhürman, hükümetin kendi içinde bir değerlendirme yaptığını belirtmiş ve bu değerlendirmenin sonucunun beklenmesini istemişti.

Hükümet yetkililerinin değerlendirmeleri devam ederken, bu konuda herhangi bir açıklama yapılmamıştı.