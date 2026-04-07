Toplantı sonucunda, parti içi organizasyonun güçlendirilmesi ve saha çalışmalarının daha etkin yürütülmesi amacıyla MYK üyeleri arasında görev paylaşımı yapıldı.

Bu kapsamda, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Hasan Umur getirilirken, Umur’un aynı zamanda Yerel Yönetimler, Sivil Toplum ve Bölge Politikaları alanlarından sorumlu olacağı belirtildi.

Görev dağılımı şu şekilde:

• Genel Sekreter Yardımcılığı, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum ve Bölge Politikaları: Hasan Umur

• Örgütlenme, Saha ve Toplumsal Hareketlenme Sekreterliği: Mustafa Emiroğulları

• Hukuk ve Mevzuat Geliştirme Sekreterliği: Tacan Reynar

• Mali İşler ve Kaynak Geliştirme Sekreterliği: Ece Balcı

• Dijital İletişim, Medya ve Kamuoyu Yönetimi Sekreterliği: Ayşe Öztabay

• Dış İlişkiler ve Dijital Diplomasi Sekreterliği: Kemal Baykallı

• Eğitim, Parti İçi Gelişim ve Kadro Yetiştirme Sekreterliği: Evrim Hınçal

• Ekonomi, İstihdam ve Yerel Yönetimler Politikaları Sekreterliği: Erman Yaylalı

• Çevre ve İklim Değişikliği Politikaları Sekreterliği: Yasemin Çobanoğlu

Yeni dönem vurgusu

TDP’de oluşturulan yeni MYK yapısıyla birlikte, partinin hem örgütlenme hem de kamuoyu iletişimi açısından daha aktif ve sahada daha görünür bir sürece girmesi hedefleniyor.