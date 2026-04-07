Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, Genel Ecza Deposu’nda 15-17 Nisan 2026 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) stok sayımı gerçekleştirilecek ve mevcut stoklar güncellenecek.

Sayım süresince deponun; hastaneler, sağlık merkezleri, poliklinikler, diyaliz servisleri, laboratuvarlar ile Diş Sağlığı Merkezleri’nden gelecek talepleri karşılayamayacağı belirtildi.

Ayrıca söz konusu tarihler arasında hasta reçetelerinin de karşılanamayacağı kaydedildi.

Yetkililer, kamuoyunun gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurguladı.