Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Olası yangınlarla ilgili uyarılarda bulunan Erhürman, “Hızla akan haberlerin arasında kaynayıp gidecek biliyorum! Sonra hiç istemediğimiz şeyler yaşanırsa, hepimiz sıraya girip ‘ciğerlerimiz yandı’ diyeceğiz, onu da biliyorum” dedi.

Erhürman açıklamasında, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Orman Mühendisleri Odası (OMO) ve Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nın (KEMA) olası yangınlara yönelik duyurduğu tedbirlere de değindi.

OMO ve KEMA’nın yangınlarla ilgili açıklaması ise şu şekilde:

"Orman Dairesi’nin personel kadrosu süratle gözden geçirilerek gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. Münhal kadrolar ivedilikle doldurulmalıdır.

Orman yangınlarında yangın çalışmalarını yürütecek kişi Orman Dairesi’nin yangın mahallindeki en kıdemli personelin olması gerekmektedir. Yangın söndürme çalışmalarına katılan tüm kurum ve kuruluşların Orman Dairesi’nin bu yetkilisiyle koordinasyonu sağlayarak çalışma yürütmesi gerekmektedir.

Ateşli piknik yapılmasının yasaklanması, riskli orman bölgelerine giden yolların trafiğe kapatılması gerekmektedir.

Yangın mevsiminden önce ilçelerde harekat merkezleri oluşturulmalıdır.

Orman yangın şeritleri ve yolları yangın mevsiminden önce temiz ve trafiğe açık bulundurulmalıdır.

İlk müdahale ekiplerinin oluşturulması aşamasında Orman Dairesi’ne işçi seçme fırsatı verilmeli siyasiler bundan elini çekmelidir.

En güzel ormanların yer aldığı Alevkaya bölgesinin hemen güneyinde bulunan atış sahasından yapılan atışlar sonucu devamlı surette yangınlar oluşmakta ve bu yangınların söndürülmesi çok tehlikeli olmaktadır. Bu atış alanının başka bir bölgeye kaldırılması zorunluluk arz etmektedir."