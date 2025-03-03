Meclis’te konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, çok sayıda tabanca ruhsatı verildiğini iddialarının da ortada dolaştığını hatırlattı ve sorulara yanıt verilmemesini eleştirdi.

“Çok sayıda tabanca ruhsatı verildiği iddiaları ortada dolaşıyor, yanıt yok”

Tabanca ruhsatları meselesine değinerek sözlerine başlayan Erhürman, bu konunun uzun süredir kamuoyunun gündeminde olduğunu anımsattı. Çok sayıda tabanca ruhsatı verildiği iddialarının ortada dolaştığını kaydeden Erhürman, “Ürün Bey’in yazılı sorusu, Ayşegül Hanım’ın yazılı sorusu ve Salahi Bey’in Bilgi Edinme Hakkı Yasası çerçevesinde uzun süredir yanıt bekleyen sorusu var. Benim de Dursun Bey’e sözlü olarak yönelttiğim, rakamları getirmesini talep ettiğim bir başvurum bulunuyor. Bugün artık bu konuda sizden bilgi talep ediyoruz” diye konuştu. Dörtlü hükümet döneminden örnek veren Erhürman, hiçbir başvuruya olumlu yanıt vermediklerini dile getirdi. “Bunun riskli bir konu olduğunu anlatmaya bile gerek duymuyorum” diye konuşan Erhürman, bu konuyu konuşurken, 24 yazılı sorunun hâlâ yanıtlanmadığı ve bu nedenle sözlü soruya dönüştüğü bilgisini paylaştı. Tufan Erhürman, “Mecliste yazılı soru soruluyor, ancak 24 tanesi yanıtsız bırakılıyor. Bu durum, meclisin itibarını zedeleyen bir hâl aldı. Bu, "isterseniz yanıtlayacağınız, istemezseniz yanıtlamayacağınız" bir konu değil. Bu konuda silkinip kendinize gelmelisiniz” dedi. Sosyal sigorta prim desteği ile ilgili konuşan Erhürman, “hükümetin” bu konuda ne yapmaya çalıştığını anlamak mümkün olmadığına dikkat çekti. “Önce, asgari ücret alanların hayat pahalılığı oranında artış almayacağını söylediniz, ardından KKTC vatandaşlarına maaş desteği vereceğinizi açıkladınız. Sanki vatandaş olmayanlar farklı marketlerden alışveriş yapıyormuş gibi bir yaklaşım sergiliyorsunuz. Üstelik, ekonominin büyük ölçüde güneye kaydığı bir dönemde, sadece KKTC vatandaşlarına maaş desteği vereceğinizi, diğerlerine vermeyeceğinizi söylüyorsunuz. Ne yapmaya çalıştığınızı gerçekten anlamış değiliz” diyen Erhürman, vatandaşlık temelinde yerli-yabancı işçi ayrımı yapıldığının altını çizdi.

“Tepkilere göre açıklamalar yapılıyor”

Tufan Erhürman, “KKTC vatandaşlarına yüzde 80 oranında sosyal sigorta prim desteği vereceğinizi söylüyorsunuz. Oysa bu fonun kurulma amacı zaten yerli istihdamı teşvik etmektir” diye konuştu ve pandemi döneminde yabancı işçiler için de bu fondan destek sağlandığını anımsattı. Erhürman, “Zaten yüzde 50 oranında destek sağlanıyor, şimdi buna ek olarak KKTC vatandaşlarına yüzde 80 oranında destek getireceğinizi belirtiyorsunuz. Yüzde 50 ile 80 arasında 1.500 TL’lik bir fark oluşacak. Ancak, bunu yapsanız bile yerli işçi istihdamını gerçekten desteklemiş olmayacaksınız” dedi. “Amacınızın ne olduğu belirsiz” ifadelerini kullanan Erhürman, sadece ortaya çıkan tepkilere göre açıklamalar yapıldığına işaret etti. Erhürman, “Söylediğiniz hiçbir şey hayata geçirilmiyor” dedi. “Şu an 75 bin KKTC vatandaşı sosyal sigorta primi ödüyor. Buna karşın, 45 bin TC vatandaşı ve 30 bin üçüncü ülke vatandaşı da sigorta primi ödüyor. Yani sosyal sigorta primi ödeyenlerin yüzde 50’si KKTC vatandaşı, yüzde 50’si ise yabancı uyruklu. Üstelik, bu yüzde 50 vatandaşlar içinde kamuda çalışanlar da var” diye konuşan Erhürman, alınan her kararın, tepkilere göre alındığını belirtti. Tufan Erhürman, sorularını özetleyerek sözlerini sonlandırdı: “KKTC vatandaşlarına maaş desteği verme iddianız devam edecek mi? Şu anda yüzde 50 olarak verilen sosyal sigorta prim desteği devam edecek mi? KKTC vatandaşları için yüzde 80 oranında sosyal sigorta prim desteği verilecek mi? Eğer bu destek verilecekse, üçüncü ülke vatandaşları için indirimli asgari ücret uygulaması devam edecek mi?”