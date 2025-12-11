Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ve Kıbrıslı Rum Müzakereci Menelaos Menelau'nun eşlik ettiği liderler saat 15.15'te ara bölgedeki laboratuvara gitti. Erhürman ile Hristodulidis, laboratuvarı yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Liderleri Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne, KŞK Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade, KŞK Kıbrıslı Rum Üyesi Leonidas Pantelides, KŞK Üçüncü Üyesi Pierre Gentile ve komite yetkilileri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman ve Hristodulidis, KŞK ziyaretinin ardından saat 16.00'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın da katılacağı bir toplantı yapacak. Toplantının ardından basına açıklama yapmaları bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Erhürman saat 20.00'de Cumhurbaşkanlığı'nda basına açıklamalarda bulunacak.

Erhürman, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Rum liderle ilk görüşmesini 20 Kasım'da yapmıştı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi'nin ara bölgedeki resmi ikametgahında yapılan görüşmeye Holguin de video konferans yöntemiyle katılmıştı.